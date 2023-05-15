نجوم الفن يحتفون بخطوبة أسماء أبو اليزيد: يا بخته بيكي

احتفى عدد كبير من النجوم بخطوبة أسماء أبو اليزيد، التي أعلنت عنها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مساء أمس، بعدما نشرت صورا من خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية في منزلها واقتصرت على أفراد العائلة وعدد من المقربين.

نجوم الفن يحتفون بخطوبة أسماء أبو اليزيد

وتوالت تعليقات التهنئة على خطوبة أسماء أبو اليزيد من قبل أصدقائها في الوسط الفني، من بينهم الفنانة نيللي كريم معلقة، «مبروك يا حبيتي ربنا يسعدك ويفرح قلبك»، بالإضافة إلى منى زكي، وهاجر أحمد التي قالت لها، «يا بخته بيكي.. مبروك حبيبتي القمر عروسة»، أما شيري عادل فعلقت، «مبروك يا حبيبة قلبي ربنا يهنيكوا ويسعدكوا»، ومايان السيد التي قالت في تعليق: «ألف مبروك يا حلوة أنت».

منى زكي ونيللي كريم وسوسن بدر يحتفون بخطوبة أسماء أبو اليزيد

واتسعت تعليقات التهنئة على خطوبة أسماء أبو اليزيد لتشمل: دياب، كارمن سليمان، أسما شريف منير، هدى المفتي، المخرج أحمد خالد موسى، مروة الأزلي، بسمة، أيتن عامر، شيماء سيف، رانيا يوسف، أكرم حسني، تارا عماد، زينة، ليلى زاهر، عمرو وهبة، سوسن بدر، أحمد زاهر، ياسمين رحمي، ولاء الشريف، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، جيلان علاء وغيرهم.

من هو خطيب أسماء أبو اليزيد؟

وأعلنت أسماء أبو اليزيد خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، يعمل كمدرب ياقة بدنية، وأخصائي تغذية، يدعى محمد خطيب.