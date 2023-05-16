توجيه مهم من «التعليم» بشأن تنفيذ المسابقات الصيفية للطلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن بدء تنفيذ المسابقات الصيفية، واستقبال الطلاب الراغبين فى ممارسة النشاط الصيفي للتربية الفنية، من جميع المراحل التعليمية، تزامنا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعدد من الصفوف الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها تسعى إلى الاهتمام بالأنشطة الفنية والثقافية للطلاب، مشددة بالتنبيه على «الموجه العام الموجه الأول للتربية الفنية» بالمديريات، بالاعلان عن بدء تنفيذ مسابقة المراكز الصيفية، وذلك لمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية لصيف 2023.

تنفيذ مسابقتين في ممارسة النشاط الصيفي

كما ناشدت التعليم المديريات بفتح المراكز من 1 يونية 2023 وحتى بدء العام الدراسي الجديد بالمديريات لاستقبال الطلاب الراغبين فى ممارسة النشاط الصيفى للتربية الفنية من جميع المراحل التعليمية وتنفيذ مسابقتي:

- مسابقة التعبير والتصميم الفني.

- مسابقة الاشغال الفنية والتعبير المجسم.

التحكيم الأولى للإدارات والمديريات وتصفية الأعمال

وأوضحت التعليم أنه يتم التحكيم الأولى للإدارات والمديريات، وتصفية الأعمال وإرسال صور 10 أعمال فنية في مسابقة التعبير والتصميم الفني، و10 أعمال في مسابقة الأشغال الفنية من كل محافظة عن طريق تحميل صور اجمالي الأعمال المشاركة بـ20 عمل من كل محافظة + فيديو للمعرض الختامي للمركز بالمديرية في كل ملف باسم المحافظة على قناة Teams المعدة بقناة الإدارة العامة لتنمية مادة التربية الفنية بالوزارة من قبل الموجه العام بالمديرية.