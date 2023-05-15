ما معنى وجمع كلمة «الكنانة»؟.. جدل بين طلاب الإعدادية بسبب الاختيارات

اعتاد الكثير من الطلاب بعد الانتهاء من تأدية امتحاناتهم في جميع المراحل التعليمية المختلفة نشر صور الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة إجابات الأسئلة النموذجية والتأكد من صحة إجاباتهم من خلال تعليقات المواطنين، وهو الأمر الذي يُثير حالة من الجدل بين المواطنين ويصبح محل خلاف كبير في الآراء.

معنى كلمة السامقة

وفي الأيام الماضية كانت هناك حالة من الجدل الكبير بين المواطنين حول مرادفات والتضاد بين عدد من المعاني التي جاءت في امتحانات اللغة العربية في مختلف المحافظات في مصر ومنها معنى «السامقة» والتي معناها المرتفعة، وجمع «ملأ» وهو «أملاءٌ» على حسب ما أكده أحمد يوسف معلم اللغة العربية بمدرسة القومية بحدائق القبة.

ولم يتوقف الجدل بين المواطنين حول معاني اللغة العربية خاصة مع انعقاد الامتحانات خلال الفترة الحالية للعديد من المراحل، حيث جاء جمع كلمة «الكنانة» في امتحان اللغة العربية الخاص بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة، والتي لاقت جدلا كبيرا بين المواطنين حيث كانت الاختيارات شبيهة لبعضها البعض، حسبما أكد بعض الطلاب على مواقع التواصل.

شبل: يجب تدريب الطلاب على جمع الكلمات من الصغر

وتواصلت «الوطن» مع الدكتورة عزة شبل أستاذة آداب لغة عربية جامعة القاهرة، والتي أوضحت أن كلمة «كنانة» يُقْصَدُ بِهَا أَرْضُ مِصْرَ مَجَازاً، وجمعها في قاموس «الوسيط» كنائن.

وأضافت أنه من المؤكد أن الطلاب قد درسوا جمع كلمة كنانة ولن يستطيع طالب الإعدادية حلها إلا إذا تدرب بشكل جيد على جمع كلمات اللغة العربية، وذلك لأن الاختيارات تٌصعب على الطالب حلها بشكل صحيح، مطالبة أولياء الأمور بتدريب أبنائهم من الصغر على جمع الكلمات وتعلم الإعراب بشكل صحيح من خلال دراسة كتاب المعجم.

وجاءت الاختيارات لجمع كلمة «الكنانة» «كنائن- كنايات - أكنة - الأكنان».