العثور على جثة عجوز داخل منزلها بضواحي بورسعيد.. الأهالي اكتشفوا غيابها

عثر أهالي منطقة السلام بحي الضواحي ببورسعيد مساء اليوم، على جثة عجوز في الثمانين من عمرها داخل منزلها في ظروف غامضة ويجري رجال البحث الجنائي معرفة أسباب الوفاة.

إخطار بوفاة مسنة

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور على جثة مسنة داخل منزلها تدعى «أزيز صادق خليل» 73 سنة وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة لمعرفة ملابسات الوفاة.

وسؤال شهود عيان وجيران المسنة بمنطقة السلام بحي الضواحي، أكدوا أنهم لم يشاهدوها منذ أيام وطرقوا باب منزلها ولم تفتح لهم واستدعوا الشرطة التي فتحت الباب وجرى العثور على جثتها في المنزل.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الوفاة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة إذا كانت بالوفاة شبهة جنائية أم أنها طبيعية.