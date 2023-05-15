ما حكم تداول العملات «الفوركس»؟.. الإفتاء تُجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تداول العملات المعروف بـ«الفوركس» يعتبر حرامًا في جملته، لافتًا إلى أنّ دار الإفتاء أصدرت فتوى لها منذ 6 سنوات عنها بعد دراسة وافية مع عدد من المتخصصين.

سوق الفوركس تجاوز المحاذير

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الأثنين: «المشكلة في سوق الفوركس، إنه كل يوم بيتطور عن اليوم السابق، لما عرضت علينا منذ 6 سنوات وجدنا إنها حرام في جملتها، ولما عرضت مرة أخرى في عام 2018 وجدنا إنها تجاوزت المحاذير».

واستكمل: «إن هناك تداولت مختلفة تحتاج إلى دراسة فردية، ومن لديه عقد للتداول يحمل بنودا يتوجه به لدار الإفتاء للحصول على فتوى فردية به، قد تختلف عن مجمل التداول»، وذلك بحسب رده على سؤال متصل.

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