نيفين مسعد: الحوار الوطني شهد 10 مشروعات قوانين لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز

أكدت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن جلسة الأمس للمحور السياسي بالحوار الوطني شهدت التقدم بـ10 مشروعات قوانين لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، بخلاف المشروع المقدم من إحدى النائبات.

وأضافت «مسعد»، خلال حوارها مع الإعلامي محمد شردي، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أنّ كل هذه المشروعات تأتي طبقا للدستور، ولكن هناك اختلافات بينها، حيث اقترح مشروع قانون أن تكون المفوضية جزءًا من قانون أشمل خاص بمكافحة جميع أشكال التمييز بدلا من إنشاء مفوضية وفقا لقانون خاص بها.

وتابعت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن بعض المشاركين في الحوار الوطني تحدثوا عن عدم تنفيذ بعض الاستحقاقات القانونية مثل القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يخص ذوي الإعاقة، وقالوا إنه منذ إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فإنه لم يشكل بشكل كامل رغم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق المرأة.