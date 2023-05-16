تفاصيل أهم مناطق للاستشفاء والعلاج في جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تمتلك مناطق استشفاء نادرة لكنها غير مستغلة، موضحا أن ملف السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء، أحد أهم الملفات التي تتبناها القيادة السياسية في الوقت الحالي، لاستغلال الثروات الطبيعية في هذا المجال، من عيون كبريتية ورمال.

وأوضح المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري التجهيز لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمر الدولي المصري الثاني للسياحة الصحية، الذي سيقام في شهر سبتمبر من العام الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف جذب مليون سائح في مجال العلاج والاستشفاء.

أهم مناطق السياحة العلاجية

وقال المحافظ، إن مناطق السياحة العلاجية في جنوب سيناء، عديدة، وجار عمل مخطط لاستغلالها، موضحا أن مناخ جنوب سيناء والشواطئ التي تمتد لمسافة 600 كيلومتر، تصلح للسياحة العلاجية والاستشفاء، ويوجد في المحافظة كنوز لهذا النوع من السياحة العلاجية، وأبرزها:

1- عيون موسى، بعد نفق الشهيد أحمد حمدي.

2- العيون الكبريتية بمدينة رأس سدر، التي تتميز بوجود مياه ساخنة تفيد الجسم وتخرج من باطن الأرض، صالحة للشفاء من بعض الأمراض الجلدية.

3- حمام فرعون في مدينة أبوزنيمة، الذي يعتبر مغارة من حمام البخار، ويعالج أمراض جلدية.

4- حمام موسى بطور سيناء، ويعد مشفى طبيعي، بالإضافة إلى منطقة وادي الوشواش بنويبع.