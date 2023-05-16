صدمة لعشاق إنريكي إجليسياس.. إصابة المغني الإسباني بالتهاب رئوي

أصيب المغني الإسباني إنريكي إجليسياس، بالتهاب رئوي، ما اضطره إلى إلغاء عرض في مهرجان «Tecate Emblema» كان مقررا له السبت الماضي في «مكسيكو سيتي»، في اللحظة الأخيرة، وفق ما ذكرته صحيفة «ذا ميرور» البريطانية.

نصحية الأطباء لللمغني الإسباني إنريكي إجليسياس

وقال المغني الإسباني إنريكي إجليسياس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «أعزائي المعجبين، إنه لمن دواعي أسفي الشديد أنّني لن أتمكن من الظهور في العرض الليلة في المكسيك، أعاني من التهاب رئوي، ونصح الأطباء بالراحة المطلقة، كما منعوني من ركوب الطائرة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إنريكي إجليسياس يعرب عن أمله في التعافي بسرعة

وأعرب المغني الإسباني إنريكي إجليسياس، عن حزنه لإلغاء هذا العرض في بلد قدم له الكثير، وعن أمله في التعافي سريعا، وفق ما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

ومهرجان «Tecate Emblema» في «مكسيكو سيتي» كان يضم إلى جانب المغني الإسباني إنريكي إجليسياس، شينسموكرز «The Chainsmokers» وروبي ويليامز وكايجو «KYGO».

كما يضم المهرجان، ون ريبابليك «One Republic»، وميلاني سي «Melanie C»، وبيليندا «Belinda»، ونيكي «Niki»، وبابيلو فيتار«Pabllo Vittar»، وذا درايفر إيرا وأليز«The Driver Era and Alizzz»، وبلاك آيد بيز «Black Eyed Peas»، وكاميلو«Camilo» ، وبيكي جي«Becky G» وإيميليا «Emilia».

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المغني الإسباني إنريكي إجليسياس مشاكل صحية، وفي عام 2007، شكا من أرق لا يمكن علاجه بالأدوية.