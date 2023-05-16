الزلازل تضرب 8 دول في ساعة مبكرة من صباح اليوم.. أقواها بالنرويج

شهدت عدة دول في الساعات الأولى من اليوم، هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين 1.6 و5.2 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو رصد أضرار مادية.

ومن بين أقوى الزلازل، ما أعلن عنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، حيث أشار إلى حدوث هزة أرضية بقوة 5.5 درجة، في جزيرة يان ماين النرويجية.

ويستعرض التقرير أهم الهزات الأرضية التي ضربت عددا من الدول حول العالم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

زلزال بقوة 5.2 درجة في النرويج

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة، جزيرة يان ماين البركانية الواقعة في المحيط المتجمد الشمالي، على عمق10 كيلومترات، ووقعت بؤرة الزلزال على مسافة 742 كيلومتر بين الشمال والشمال الشرقي من ريكيافيك عاصمة أيسلندا.

تركيا.. هزة أرضية بقوة 2.5 درجة

وتعرضت تركيا لهزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر شرق البلاد على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 76 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من ملطية، و21 كيلومتر جنوب إلازج.

قبرص.. هزة أرضية بقوة 2.4 على مقياس ريختر

وسجل مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي هزة أرضية بقوة 2.4 ريختر، على عمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 41 كيلومتر شمال العاصمة نيقوسيا، وفقا لبيانات المركز.

أستراليا

وفي استراليا تعرضت المنطقة الغربية لهزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، على مسافة 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وأظهر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة الهزة أرضية غرب أستراليا وقعت على مسافة 690 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من برث.

هزة تضرب فرنسا على عمق 2 كيلومترات

وأشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي، إلى تسجيل هزة أرضية بقوة درجة 2.6 ريختر على مسافة 22 كيلومتر بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة بارسلونت في فرنسا.

إيطاليا وإسبانيا

وضربت هزتان أرضيتان إيطاليا وإسبانيا، الأولى، بؤرتها في الجنوب على عمق 7 كيلومترات، والثانية على بعد 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

زلزال بورتريكو شمال سان خوان

وسجلت الأجهزة المعنية هزة أرضية بقوة 3.1 درجة، في جزيرة بورتريكو الواقعة شمال شرق البحر الكاريبي، على عمق 25 كيلومترا، ووقعت بؤرة الهزة على مسافة 118 كيلومترا شمال سان خوان.