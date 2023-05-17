ماذا يحدث للجسم عند تناول العصائر المعلبة يوميا؟.. «الصحة» تجيب

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها، كشفت فيه ماذا يحدث للجسم عند تناول العصائر المعلبة والمشروبات الغازية بشكل يومي، وقالت الوزارة إن تناول المواد الغازية والعصائر المعلبة عادة خاطئة لا بد من الابتعاد عنها واستبدالها بالمياه الطبيعية للحفاظ على صحة الجسم.

ماذا يحدث للجسم عند تناول العصائر المعلبة بشكل يومي؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن تناول المشروبات الغازية بشكل يومي يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى ارتفاع السكر لدى مرضى السكري، وتعرض المواطنين إلى الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، وعلى المواطنين ضرورة التوقف عن هذه العادة الخاطئة أو التقليل منها فهي تساعد في اكتساب الوزن بشكل أكبر.

أضرار تناول المشروبات الغازية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن فيما يتعلق بالعصائر المعلبة، فإن الدراسات الحديثة أثبتت أن تناول العصائر المعلبة تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري، لذلك على المواطنين ضرورة استبدالها بالعصائر الطبيعية المعدة في المنزل.

وفي سياق متصل، قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعليمات والإرشادات التى يجب اتباعها للوقاية من أمراض القلب وضغط الدم، وقالت إنه يجب الابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية كاللحوم والمخللات .

وأوضحت أنه على مرضى القلب الإكثار من شرب السوائل، وتناول الخضار والفواكه الطازجة، وأهمية الإقلال من شرب المنبهات، مشيرة إلى أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والحصول على العلاج بشكل مجانى دون تحمل المواطن أى أعباء مالية.