نائبة عن «مستقبل وطن»: الزيادة السكانية تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادي

قالت النائبة هند حازم طه حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنَّ العدالة قضية كبيرة للغاية، ومصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات، آخرها الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب بنسبة 48.8%، إذ كانت في الموازنة السابقة 358.4 مليار جنيه وأصبحت 529.7 مليار جنيه، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية.

وأضافت هند حبيب، في كلمتها بجلسة مناقشة برامج الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، أنَّها ترى أنَّ العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع وجوب حفظ الأنماط الاستهلاكية وتحديد الأولويات والإمكانات المتاحة.

وأشارت إلى أنَّ الزيادة السكانية هي قضية ضد ما نطالب به من تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية، لافتة أن الزيادة السكانية «المرعبة» تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادي، ونطلق جرس إنذار وندعو لتضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية من مخاطر تلك الزيادة.

الزيادة السكانية تتعارض مع خطط الإصلاح الاقتصادي

ولفتت إلى أنَّ الزيادة السكانية تتعارض مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي تسعى لها الدولة، وتتعارض مع توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من خدمات، وفي آخر 30 سنة حدثت زيادة سكانية بمعدل 52 مليون نسمة، ونزيد سنويًا بعدد سكان يوازي دولًا بأكملها.

ظاهرة العشوائيات تتعارض مع العدالة الاجتماعية

وأوضحت أنَّ ظاهرة العشوائيات تتعارض مع العدالة الاجتماعية وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وغيرها، وما حدث على أرض مصر من مواجهة حقيقية لهذه الظاهرة لا أحد يتغافل عنه أو ينكره، فخلال عدة سنوات جرى بناء 30 مدينة جديدة، وهو مجهود ضخم، وإذا جرى التفكير في تنفيذه الآن سيكون مستحيلا مع الارتفاعات الاقتصادية الملحوظة.

وتابعت: «نحتاج لآليات لتمكين المواطن للانتقال من تلك المدن الاستثمارية استثمارا لجهود الدولة وما تبذله، والمكاسب التي اكتسبتها فئة ذوي الهمم التي أنتمي إليها بعد تهمش أكثر من 50 عامًا لا أحدًا أن ينكرها، إذ أولت القيادة السياسية اهتماما صريحا بتلك الفئة».