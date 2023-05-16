51 ألفا و956 طالبا يؤدون امتحانات النقل بكفر الشيخ دون شكاوى

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الثاني الثانوي «عام»، والثاني الثانوي «تعليم فني»، حيث اطمأن إلى حُسن سير الامتحانات، مؤكدا عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدى 24 ألفا و175 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، امتحانات مادة «الجبر وحساب المثلثات التفاضل»، كما أدى 27 ألفا و781 طالبا وطالبة بالصف الثاني «تعليم فني» في مادة «مواد فنية» للتعليم الصناعي، ومادة «مواد زراعية» للتعليم الزراعي، ومادتي «رياضة مالية، وأعمال شركات سياحية» للتعليم الفندقي، ومادتي «إدارة المشروعات، وسكرتارية عربي»، للتعليم التجاري.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارسوأشار «عبد الله»، إلى أنه جرى توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية، ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمُعلمين خلال إجراء الامتحانات.

وأضاف أنه وجّه بضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المُنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المُناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.