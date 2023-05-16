ما حكم من لا يُضحي في العيد؟.. الأزهر والإفتاء يوضحان

تٌعتبر الأضحية من شعائر الإسلام ويفعلها المسلمون للتقرب من الله عز وجل في أول أيام العيد حتى آخر أيام التشريق، واختلف العلماء حول حكمها سواء كانت سنة أو فرض وحكم من لا يضحى في العيد؟

وبخصوص حكم من لا يضحي في العيد، فقد أكد الأزهر الشريف خلال إجابته على هذا السؤال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الأضحية على مذهبين.

ما حكم من لا يضحي في العيد

وحول حكم من لا يضحي في العيد، أضاف الأزهر الشريف، أن المذهب الأول أفتى بأن الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حقِّ الموسر، وهذا قولُ جمهور الفقهاءِ الشافعيَّةِ والحنابلةِ، وهذا الرأي هو الأرجح عند الإمام مالكٍ، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قولُ أبي بكرٍ وعمرَ وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر.

ولفت الأزهر الشريف، إلى أن هناك مذهبا آخر ذهب إلى أن الأضحية واجبة وليس سنة وكان صاحب هذا الرأي الإمام أبو حنيفة، وهو المرويُّ عن محمد وزُفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعةُ والليثُ بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.

وفيما يتعلق بالأدلة من القرآن والسنة في القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأن هناك العديد من الأدلة الشرعية ومنها:

قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)} سورة الكوثر.

وأما الدليل من السُنة النبوية المطهرة:

روي عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنه قال: «ضحَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بكبشيْنِ أملحيْنِ أقرنيْنِ، ذبحهما بيدِه، وسمَّى وكبَّرَ، ووضع رجلَه على صِفاحهما» متَّفق عليه.

الإفتاء توضح حكم من لا يضحي في العيد

وفي المقابل أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة نبوية مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الرأي هو رأي جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، والدليل على ذلك هو قول النبي الكريم: (إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا).

وتابعت الإفتاء قول النبي الكريم إذا «أراد أحدكم» المذكر في حديثه معناه أن الأضحية مفوضة لإرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لقال النبي بصيغة الأمر:«لا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».