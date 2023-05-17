محاكمة المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في بولاق الدكرور بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، محاكمة شخصين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمنطقة بولاق الدكرور.

اتجار المتهمين في النقد الأجنبي

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، ارتكبوا جرائمهم للحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد باتخاذ شخصين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي.

القبض على المتهمان

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم التقابل مع الشخصين واستبدال عملة معهما وضبطهما متلبسين، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وأُحيلا إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر جلسة محاكمتهما بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.