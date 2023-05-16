ترجمة بيت شعر في امتحان الإنجليزية للصف الثاني الثانوي ببني سويف تثير الجدل

أثار سؤال في امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، حالة من الجدل بين الطلاب والمُعلمين، حيث جاء السؤال ترجمة من العربية إلى الإنجليزية واختيار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس للترجمة.

سؤال ترجمة من العربية إلى الإنجليزية في امتحان الصف الثاني الثانوي ببني سويف

وجاء السؤال كالتالي: اختر الترجمة الصحيحة إلى الإنجليزية من بين الأقواس؟

«طَرقتُ البابَ حتى كَلَّ مَتني.. فَلَما كَلَّ مَتني كلَّمتني، فَقالت يا إسماعيل صبراً.. فَقلتُ يا أسما عِيلَّ صَبري».

طالب بالصف الثاني الثانوي ببني سويف: اخترت إجابة السؤال عشوائيا

وقال أحمد محمد شريف، طالب في الصف الثاني الثانوي في مدينة بني سويف، بالفعل جاء السؤال بهذا الشكل ولا أتذكر كيف كانت إجابتي، لأنني قمت بالاختيار عشوائيا في تلك النقطة لصعوبتها، فبيت الشعر بحاجة للتوضيح والفهم أولًا ثم الترجمة إلى الإنجليزية ثانيًا على الرغم من أن الامتحان في عمومه لم يكن صعبًا بل جاء في مستوى الطالب المتوسط وحملت أجزاء منه كثيرة درجة كبيرة من السهولة.

الشاعر إسماعيل باشا صبري

وبيت الشعر للشاعر إسماعيل باشا صبري، والذي يعد أحد فرسان الإحياء والبعث في تاريخ الشعر العربي في العصر الحديت، وكان يُلقب بشيخ الشعراء، وولد في القاهرة والتحق بمدرسة المبتديان ثم التجهيزية (الثانوية) حتى عام 1874، ثم ذهب إلى فرنسا لدراسة الحقوق، وحصل على الحقوق من فرنسا، ولما عاد إلى مصر انتظم في السلك القضائي، ثم عُين محافظاً للإسكندرية، ورحل سنة 1923.