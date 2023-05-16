الرئيس التنفيذي لـ«المتحدة»: ننقل الفعاليات الكبرى في مصر لدعم السياحة

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اهتمام الشركة بالقطاع السياحي، حيث قامت خلال الفترة الماضية بتغطية ونقل كل الفعاليات الكبرى، مثل احتفاليتي طريق الكباش ونقل المومياوات.

نقل الفعاليات السياحية الكبرى

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن كل الوسائل الإعلامية العالمية أشادت بالنقل الخاص بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتلك الفعاليات الكبرى، موضحًا أن حرص الشركة على إظهار صورة مصر في جميع الأعمال الدرامية، خاصة أن هذه الأعمال تُوزع على كل دول العالم العربي.

23 قناة نقلت مسلسلات الشركة

وأوضح «الفقي»، أن 23 قناة عربية أذاعت الأعمال الدرامية التابعة للشركة المتحدة خلال موسم رمضان الماضي، فضلًا عن مسلسلات تم تصويرها في مناطق مختلفة في مصر، ومنها النوبة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالإعلان لدعم قطاع السياحة.

وتابع: «أعتقد أنه يجب الاهتمام بالإعلان لدعم السياحة، لأن دوره مهم جدًا، وإحنا قنواتنا بتوصل للعالم العربي كله، ويجب أن نهتم بهذا الأمر الفترة المقبلة».