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وزير الخارجية يتجه إلى جدة للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

كتب:

وكالات
06:03 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
سامح شكرى يتوجه لجدة

سامح شكرى يتوجه لجدة

يتجه سامح شكري وزير الخارجية، إلى جدة مساء اليوم؛ للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها يوم الجمعة 19 الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ وزير الخارجية سيشارك في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، غدا، والذي سيتولى النظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة، فضلًا عن مشاركة الوزير سامح شكري في عدد من اللجان الوزارية المعنية بعدد من قضايا المنطقة. 

وأضاف السفير أبوزيد، أنّ القمة العربية المقبلة تنعقد في ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة، والتي فاقم منها الوضع الدولي المتأزم الراهن، وهو ما يستدعي استمرار الدول العربية في الاضطلاع بدورها القيادي في التعامل مع أزمات المنطقة أملاً في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربي.

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بقلم وكالات