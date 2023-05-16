الحزب الناصري بالحوار الوطني: يجب رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية

قال محمد الزهيري، ممثل الحزب الناصري بالحوار الوطني، إنّه يجب طرح مسألة فصل وزارة السياحة والآثار وضم وزارة السياحة لوزارة الطيران، لافتا إلى أنّه لا يوجد طاقة استيعابية للعدد المنشود من السائحين البالغ عددهم 30 مليون شخص، وبالتالي يجب رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الغرف الفندقية.

وأضاف الزهيري، في كلمته بجلسة لجنة السياحة في الحوار الوطني، وتعرضها قناة «إكسترا لايف»، أنّه يمكن إنشاء فنادق منخفضة التكاليف مثل «موتيلات» الموجودة في الدول الأوروبية، لا يحتاج بناؤها للأسمنت وحديد مسلح، ولكن يمكن بناؤها من الخشب.

وأشار إلى أنه يجب رفع الثقافة السياحية والأثرية، وهذا أمر مهم، وهناك مقترح مستقبلي بتعليم الطلاب في التعليم الأساسي كيفية التعامل مع السائح، حتى يتم إنشاء جيل يمتلك قدرة على التعامل مع الأماكن الأثرية والسياحية.

ولفت إلى أنه من الأمور المهمة تدخل الفن في الترويج السياحي والتسويق، ومعرفة لماذا لا يروج الفن المصري للسياحة المصرية؟ والاعتماد فقط على الأفلام الدعائية، موضحًا أن الفن المصري عليه صناعة أفلام توجه السائح لمصر والأنشطة السياحية بها.