المدير التنفيذي لـ«صناع الحياة» يطالب ببرامج تدريبية للمتطوعين

طالب أحمد موسي المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، بإسناد أي مشروع قومي كالتوعية بشأن مشكلة الزيادة السكانية أو محو الأمية أو ترشيد المياه، للمتطوعين بمؤسسات المجتمع المدني، وتدريبهم التدريب المناسب للتوعية بهذا الأمر على مستوى الجمهورية.

مؤسسة صناع الحياة

وأكد موسي، خلال كلمتة بثاني جلسات لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني اليوم، ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات وانعقادها على المستويات المختلفة، بعيدًا عن الحوار الوطني اليوم، لضمان استمرارية مناقشة هذا الموضوع.

حملة كتف في كتف

وأشار إلى أن حملة كتف فى كتف شارك فيها متطوعون من مختلف محافظات مصر من مؤسسة صناع الحياة، ولم يتقاضوا أي شيء، مضيفا: «هؤلاء لديهم نوع من التمكين وفرص تطوعية، هي التي جعلتهم يشاركون بهذا الشكل».

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك برامج تدريبية ثابتة لهؤلاء المتطوعين، تخص الأمور التي يقوم بها المتطوع على أرض الواقع.