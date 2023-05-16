أستاذ فقه لقناة الناس: الزوجة العاملة لها أجر كبير إذا أنفقت في بيتها

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العلماء اتفقوا أنه حال مرض الزوج وكانت زوجته غنية وتستطيع الإنفاق عليه وعلى البيت، فإنه يجب عليه هو الإنفاق حتى ولو بالاستدانة من الغير لتدبير نفاقات بيته، وهذا أصل الحكم، وهذا لا يحدث في الغالب نظرا لأن عندنا السيدة تقوم بالواجب والمعروف لمساعدة زوجها.

الفرق بين الزوجة العاملة وغير العاملة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال استضافته بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «لازم نفرق بين حاجتين، الزوجة اللي لا تعمل دي خلاص زوجها ينفق عليها، طيب الزوجة اللي بتعمل؟، فيه أمرين، هل اشترطت الشغل عليه قبل الزواج؟، لو حصل وهو وافق، يبقى لازم يلتزم بهذا الشرط والفلوس بتاعتها خاصة بها، وهو ملزم ينفق عليها، لكن لو لم يحدث اتفاق قبل الزواج، وقررت تشتغل بعد الزواج، يكون هنا فيه اتفاق على ما يمكن أن يدبرانه بينهما، الغالب إن الستات تعمل وتشارك في البيت لها ثواب عظيم عند ربها، وعندنا ستات كتير بتساعد أزواجها وبنقول لزوجها اشكرها على دورها ومساعدتها لك».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.