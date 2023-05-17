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هيلين مرين بشعر أزرق.. وأوما ثورمان برفقة ابنها في افتتاح «كان»

كتب:

نورهان نصر الله
12:00 ص | الأربعاء 17 مايو 2023
مهرجان كان السينمائي

مهرجان كان السينمائي

تواجدت أسطورة السينما الفرنسية كاثرين دونوف التي يتصدر وجهها بوستر الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم وصناع السينما حول العالم.

ظهور الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان كان

بينما ظهرت النجمة الأمريكية أوما ثورمان في رداء قرمزي ضخم فوق فستان من الساتان الوردي الفاتح وقلادة من الياقوت الأحمر، والتي حضرت برفقة نجلها ليفون روان ثورمان-هوك، وكان من ضمن الحضور أيضا الممثلة الأمريكية إيل فانينج النجمة هيلين ميرين التي صبغت شعرها باللون الأزرق.

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بقلم نورهان نصر الله

محررة صحفية متخصصة في تغطية الفعاليات الفنية والسينمائية، ومتابعة أخبار السينما العالمية، حاصلة على ليسانس آدب من قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس.