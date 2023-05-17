هيلين مرين بشعر أزرق.. وأوما ثورمان برفقة ابنها في افتتاح «كان»

تواجدت أسطورة السينما الفرنسية كاثرين دونوف التي يتصدر وجهها بوستر الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم وصناع السينما حول العالم.

ظهور الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان كان

بينما ظهرت النجمة الأمريكية أوما ثورمان في رداء قرمزي ضخم فوق فستان من الساتان الوردي الفاتح وقلادة من الياقوت الأحمر، والتي حضرت برفقة نجلها ليفون روان ثورمان-هوك، وكان من ضمن الحضور أيضا الممثلة الأمريكية إيل فانينج النجمة هيلين ميرين التي صبغت شعرها باللون الأزرق.