استعدادات مكثفة لاستقبال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، حيث اتخذت المديرية برئاسة سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، عددًا من الإجراءات والاجتماعات، استعدادًا لبدء الامتحانات الخميس المقبل 18 مايو الجاري.

متابعة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بالقليوبية

واستعدادًا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، عقدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، اجتماعًا مع أعضاء لجان أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، بحضور أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، لبحث خطة العمل في الفترة المقبلة، ومتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، موجهة بضرورة تلافي بعض نقاط الضعف التي ظهرت في بعض اللجان خلال الفصل الدراسي الأول، وشددت على ضرورة تفرغ أعضاء جهاز المتابعة، لمراقبة أعمال الامتحانات، وتشكيل نقاط انتقال سريعة متحركة لاحتواء أي مستجدات سلبية في أثناء سير أعمال الامتحانات.

عدم اصطحاب المحمول خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

وقالت وكيل الوزارة، إنه جرى توزيع المتابعين والموجهين على المدارس كافة، وذلك في أثناء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، لمتابعة سير الامتحانات ممن ينطبق عليهم الشروط، بحيث يكون هناك متابع داخل كل مدرسة، وعدم تكرار المتابعين وحضور فتح المظاريف، والتأكيد على محاضر الفتح والغلق، إلى جانب التأكيد على عدم اصطحاب المحمول للطلاب و المعلمين مع ضرورة إعلان الجداول في مكان ظاهر للطلاب.

وشددت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، على ضرورة تجهيز 431 لجنة تستقبل الطلاب لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، حيث من المقرر أنّ يؤدي 99 ألف طالب وطالبة الامتحانات الخميس المقبل، وتستمر حتى يوم 24 مايو.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 كالتالي:

- الخميس 18 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء ساعتين ونصف، ويجري تخصيص 20 دقيقة من زمن الامتحان للإملاء.

- السبت 20 مايو: الهندسة والتربية الفنية.

- الأحد 21 مايو: الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الاثنين 22 مايو: العلوم والتربية الدينية.

- الثلاثاء 23 مايو: اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.

- الأربعاء 24 مايو: الدراسات الاجتماعية.

وجددت وكيل الوزارة في بيان لها، تحذيراتها من اللجوء إلى الغش بكل أنواعه، مؤكدة أنه سيجري مواجهة أي محاولة للغش بكل حسم وحزم، حيث أنّ اصطحاب الطالب للهاتف المحمول أو أي أجهزة سمعية داخل مقر اللجان الامتحانية، يعد مخالفة تعرضه للمساءلة القانونية وتهدد استكماله الامتحانات وتصل إلى حرمانه منها.