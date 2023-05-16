حزب الكتائب اللبنانية يدعو المعنيين لحسم ملف الاستحقاق الرئاسي

أكد حزب الكتائب اللبنانية أن الاستحقاق الرئاسي وصل إلى مفترق يحتم على كل المعنيين بالملف أن يحسموا قرارهم ويعوا أهمية المرحلة ومواكبة المرحلة المقبلة لإعادة لبنان إلى خارطة العالم والمنطقة.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقده المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميّل.

عام على الانتخابات النيابية

وبمناسبة مرور عام على الانتخابات النيابية، أكد الحزب أن اللبنانيين يتطلعون إلى مجلس نواب ليترجم تطلعاتهم التي عبّروا عنها في صناديق الاقتراع والتي فوضوا بموجبها النواب على أن يكون بلدهم حراً، سيدا ومتحررا من أي وصاية وأن يسود فيه الثواب والعقاب ويزدهر بعودة شبابه.

أزمة حاكم مصرف لبنان مع فرنسا

واعتبر حزب الكتائب اللبنانية أن السلطة الحاكمة تضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي للهروب من التحقيقات التي تجرى في فرنسا مع حاكم مصرف لبنان.

وأشار الحزب إلى أنه يعتبر أن ملاحقة حاكم مصرف لبنان أمام القضاء يجعل بقاءه في منصبه أمراً غير مقبول ويحتم استقالته داعيا السلطات القضائية اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها وتمتثل للقوانين فوراً وتتوقف عن عرقلة سير العدالة.