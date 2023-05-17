رابط الاشتراك والاستعلام عن مشروعات المبادرة الخضراء بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن تلقي طلبات الاشتراك في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في موعد أقصاه نهاية شهر مايو الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، الرابط الخاص بالمشاركة في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (من هنا)، كما يمكن الاستفسار والاستعلام على رقم الهاتف 0862319779.

شروط وآليات المشاركة بمشروعات المبادرة الخضراء

وفقا للصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، يتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات الكترونيًا من خلال رابط التسجيل (من هنا) على أن تستوفي المشروعات الشروط التالية:

-أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة.

-أن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات، التي مازالت قد التطوير هو وجود دراسة كاملة وأثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ.

-أن يستوفي المشروع الحد الأدنى من الاشتراطات، وهي أن يتضمن مكونا تكنولوجيا ويرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر) وسيتم استبعاد أي مشروع لا يتضمن هذين المكونين.

-أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وسيتم استبعاد المشروعات التي تتقدم في فئات غير ذات صلة.

-إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وسيتم توفير النموذج على المنصة عند بدء التقديم.

-في حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات، أو أفراد يجب تقدیم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة بالمشروع المرشح، وتحديد المخول باستلام مكافأة الفوز.

-لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.

-يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية قبل إعلان النتيجة، حيث أن المكافآت لن تصرف للأفراد.

-تحتفظ إدارة المبادرة بكامل الحق في تحري صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع.

مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة

واستضافت مصر، مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.