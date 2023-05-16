سفير مصر ببرلين يطرح إنجازات الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 في مجال الأمن المناخي

شارك السفير خالد جلال عبد الحميد سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا، كمتحدث في الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها في المعهد الأوروبي في برلين حول «الأمن المناخي»، والتي شارك بها عدد من مسئولي وزارة الخارجية الألمانية المعنية بالعمل المناخي وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث المتخصصة في العمل المناخي والبعثات الدبلوماسية.

إنجازات مصر في مجال مكافحة التغيرات المناخية

وبحسب صفحة الوزارة على «فيس بوك»، فقد استعرض السفير عبد الحميد، خلال الجلسة النقاشية إنجازات الرئاسة المصرية لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، لاسيما على صعيد تدشين آلية تمويل الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.

وأكد أهمية الترويج للمفهوم الأوسع من أمن المناخ ليشمل البعد التنموي، وبما يضمن استدامة استقرار وأمن المجتمعات الأكثر تأثراً، مشيراً إلى آثار تغير المناخ على إفريقيا، بما أدى إلى تضرر حياة حوالي 100 مليون إفريقي، وكذا توقعات نزوح حوالي 260 مليون إفريقي نتيجة تغير المناخ في 2050.

وتناول السفير المصري التحديات التي تواجه الدول الإفريقية في النفاذ إلى بدائل تمويل المناخ، والأعباء التي تتحملها الموازنات العامة لتلك الدول بغية تنفيذ إسهاماتها المناخية المحددة وطنياً، لاسيما على صعيدي التكيف والخسائر والأضرار.

مباردة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27

وأشار السفير عبد الحميد إلى المبادرة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول الاستجابة المناخية لتحقيق الامن المستدام CRSP، والتي تركز على تيسير الدعم اللازم لقارة إفريقيا للتعامل مع قضايا الأمن المناخي، ارتباطاً بمحاور بناء السلام والتكيف، وتعزيز تمويل المناخ في الدول الهشة والخارجة من نزاعات، ومعالجة تحديات النزوح نتيجة تغير المناخ، والتعامل مع تحديات الامن الغذائي الناتجة عن تغير المناخ في إفريقيا.