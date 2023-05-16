إحالة واضع سؤال ترجمة بيت الشعر للإنجليزية ببني سويف للتحقيق

أحال الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، واضع سؤال، «طرقت الباب حتى كلّ متني .. فلما كلّ متني كلمتني فقالت لي يا إسماعيل صبرًا .. فقلت يا أسما عيل صبري» في امتحان اللغة الإنجليزية بالصف الثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء، للتحقيق.

سؤال بامتحان الإنجليزية في بني سويف يُثير الجدل بين الطلاب

وأثار سؤال في امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، حالة من الجدل بين الطلاب والمُعلمين، حيث جاء السؤال ترجمة من العربية إلى الإنجليزية واختيار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس للترجمة.

توزيع درجة السؤال حال كان إجابة الطالب خطأ

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف على إحالة واضع الامتحان إلى التحقيق، على الرغم من أن السؤال كان اختيار من متعدد وأغلب الطلاب أجابوا عليه بشكل صحيح وذلك من نتائج العينة العشوائية، إلا أنه تقرر توزيع درجة السؤال على باقي الأسئلة في حال إجابة الطالب بشكل خطأ.

امتحان في 3 مدارس

وتفاجأ طلاب 3 مدارس بإدارة بني سويف التعليمية بالصف الثاني الثانوي، بسؤال ترجمة به 4 اختيارات وتضمنت العبارة أبيات شعرية جاء بها «طَرقتُ البابَ حتى كَلَّ مَتني.. فَلَما كَلَّ مَتني كلَّمتني، فَقالت يا إسماعيل صبراً.. فَقلتُ يا أسما عِيلَّ صَبري»، وتسبب السؤال الذي تضمن 4 اختيارات باللغة الإنجليزية يختار منها الطالب الإجابة الصحيحة في إثارة الجدل بين الطلاب ومعلمي اللغة الإنجليزية.