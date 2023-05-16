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خبير اقتصادي: الوزارات مُلزمة بتنفيذ قرارات «الأعلى للاستثمار»

كتب:

مريم حنفي
11:10 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
الدكتور وليد جاب الله

الدكتور وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي، إن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان شاملاً، وبدأ من التوصيات الصادرة التي تشمل توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتمكينه، من خلال زيادة حجم النشاط الخاص به خلال الفترة المقبلة. 

حوافز وضمانات

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الطن»، أن تلك التوصيات شاملة وتتعلق بتقديم حزم متكاملة من الحوافز والضمانات وحل كل المشكلات التي من الممكن أن تواجة القطاع الخاص، كما أن التوصيات موجهه لكل الوزارات التي أصبحت الآن ملزمة بتنفيذ تلك التوصيات. 

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اليوم 

وأوضح «جاب الله»، أن ما صدر من اليوم من قرارات لا تبدأ فيها الدولة المصرية من نقطة الصفر، ولكن سبق وأن قطعت شوطا في تنفيذ تلك التوجهات بصفة عامة، ولكن عندما يصدر القرار من المجلس الأعلى للاستثمار، فإن ذلك يعني أن هناك قدرة على المتابعة وإلزام الوزارات بالتنفيذ، وأنها يجب أن تقدم تقريرا عن تنفيذ هذه القرارات قبل الاجتماع القادم للمجلس.

 

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