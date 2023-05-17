دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في عدة مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في المناطق الجنوبية والوسطى من أوكرانيا من بينها: «ميكولايف، فينيتسا، تشيركاسي ، كيروفوهراد دنيبروبيتروفسك»، وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» من مقاطعتي«زابوريجيا» و«خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت الصين، انتقدت في وقت سابق، تقييم «واشنطن» والغرب للعلاقات بين «بكين» و«موسكو» بعقلية الحرب الباردة، مؤكدة أن تطوير شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين بلادها وروسيا، يساعد في الأمن والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي ودعم العدالة الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية

بكين: الصين وروسيا أقامتا العلاقات على أساس عدم التحالف

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني، «تان كه في»، في تصريحات، بمؤتمر صحفي، إن بلاده وروسيا أقامتا علاقاتهما على أساس عدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بدوره، قال الخبير في مجال مكافحة الإرهاب، الضابط السابق في قيادة العمليات النفسية بالجيش الأمريكي سكوت بينيت، إن بلاده تستخدم قوات بالوكالة لزعزعة استقرار الدول، مضيفا إن «واشنطن» قد تغزوها في حال فشلت كافة السبل الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء

وأوضح بينيت، أن «واشنطن» لديها تاريخ طويلة في دعم «الانقلابات العسكرية» والثورات الملونة ضد الحكومات الأجنبية التي ترفض الانصياع لها.