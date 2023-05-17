إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شاب في مشاجرة بشبرا الخيمة للمفتي

قضت محكمة جنايات شبرا بإحالة أوراق 3 متهمين حضوريا لأحدهم وغيابيا لـ 2 آخرين إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بقتل شابا في مشاجرة عندما دافع المجني عليه عن خالته عندما عاكسها أحد المتهمين في شبرا الخيمة وحددت جلسة 10 من دور يونيو المقبل للنطق بالحكم

صدر الحكم في جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود وشيرين صلاح حمدي وأمانة سر هاني خطاب

إحالة المتهمين إلي جنايات شبرا

ترجع أوراق القضية إلي قيام المتهمين «محمود ع م» 24 سنة و«محمود م ع» 19 سنة و «عبدالله ع م» 24 سنة المجني عليه عادل خالد عبد الرحمن عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش، على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه، لقيام المتهمين بمعاكسة خالة المجني عليه وقيامه بالدفاع عنها.

تفاصيل قتل شاب بشبرا دافع عن خالته

وكشفت أوراق القضية والتحقيقات أن المجني عليه استدرجه المتهم الثاني وقابله المتهم الأول وأطلق صوبه عيارا ناريا ولم يتركوه إلا جثة هامدة حتى أيقنا أنه فارق الحياة قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق التي أودت بحياته حال وجود المتهم الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وذلك على النحو المين بالتحقيقات.