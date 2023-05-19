مسلسلان كوميديان يستعدان للجزء الثاني.. هنيدي يلحق بأحمد أمين

أعلن عدد من صناع الأعمال التحضير لجزء جديد من المسلسلات الخاصة بهم، بعد نجاح المواسم الأولى من عرضها، كان آخرها مسلسل «أرض النفاق» لـ محمد هنيدي بعد سنوات طويلة من عرض المسلسل.

مسلسل أرض النفاق لـ محمد هنيدي

بعد 5 سنوات من عرض مسلسل «أرض النفاق»، يستعد الفنان محمد هنيدي لجزء ثانٍ من مسلسله الكوميدي، ونشر هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة جمعته بصُناع المسلسل، وعلق عليها قائلًا: «الساعة اتناشر بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبًا.. التورتة فوتوشوب».

وعُرض مسلسل أرض النفاق للمرة الأولى في موسم رمضان 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا خاصة أن المسلسل كوميدي اجتماعي، ضم محمد هنيدي وهنا شيحة، دلال عبدالعزيز.

مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين

أعلن الفنان أحمد أمين التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل الصفارة في رمضان 2023، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل خلال عرضه في شهر رمضان، مشيرا إلى أن المسلسل كوميدي اجتماعي ويتكون من حلقات منفصلة متصلة .

مسلسل الصفارة من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، ويشارك في بطولته أحمد أمين إنعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي، محمود البزاوي، آية سماحة ومن تأليف ورشة كتابة: سارة هجرس ، شريف عبدالفتاح ، عبدالرحمن جاويش.