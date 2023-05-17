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الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع جمهورية إيطاليا

كتب:

محمد مجدي
04:56 م | الأربعاء 17 مايو 2023
الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع جمهورية إيطاليا

التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بجويدو كروسيتو وزير دفاع جمهورية إيطاليا، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، إذ أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما جرت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الممتدة مع جمهورية إيطاليا في مختلف المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين، مشيراً إلى توافق الرؤى لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أكد وزير دفاع جمهورية إيطاليا، حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كل المجالات.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول بحري جوسيبي كافو دراجوانة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا، والسفير الإيطالي بالقاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.