محافظ بورسعيد يتابع سداد اشتراكات التأمين ومتأخرات الإيجار للأسر الأكثر احتياجا

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة بحث الحالات الأكثر احتياجا لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات الإيجارات لهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور وعدد من الجهات والإدارات المختصة بالمحافظة، لمتابعة مستجدات الأعمال فيما يتعلق بتشكيل لجان لبحث الحالات الأكثر احتياجا لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات الإيجارات الخاصة بهم.

تشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة

وخلال اللقاء، استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستجدات الأعمال التنسيقية التي تمت بين الجهات المختصة بناءا على الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد السبت الماضي، فيما يتعلق بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي و حي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة ومشكاة نور و التأمين الصحي الشامل و التربية والتعليم و الإسكان كلا في اختصاصه، وذلك لبحث الحالات المستحقة والأسر الأكثر احتياجا، وإعداد كشوفات خاصة بهم.

وأعلن محافظ بورسعيد أن المحافظة تتولى تحمل المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للحالات المستحقة التي تحددها اللجنة، وسداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في أحياء الزهور والضواحي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

استمرار بحث الحالات المستحقة للدعم

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق والتكامل ببن الجهات القائمة على العمل، واستمرار بحث المواطنين، مع مراعاة أهمية الدقة في أعمال بحث المواطنين المستخفيين للدعم، والتنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات وبيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل ومعيلات و غيرهم من الأكثر احتياجا.