ضبط عاطل لاتهامه بتجارة المخدرات في كفر الشيخ.. اعرف العقوبة

تمكنت مباحث مركز كفر الشيخ من ضبط عاطل من ذوي المعلومات الجنائية، بحوزته كمية من الهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالى، أثناء قيامه بالترويج للمخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قرّرت حبسه.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد قيام عاطل، من ذوى المعلومات الجنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة، وجارى إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من الهيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قرّرت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.