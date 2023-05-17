مصرع عاطل سقط من علو بعد إشعاله النيران في شقة طليقته بالجيزة

لقي عاطل مصرعه بعدما اختل توازنه وسقط من علو عقب إشعاله النيران في شقة مطلقته بالجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، باشتعال النيران في شقه بشارع «نور الإسلام» بدائرة القسم.

وعلى الفور، أمر العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة، والرائد أحمد الأبيض، معاون المباحث، والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة.

أشعل النيران في شقة طليقته

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في غرفة نوم شقة بالطابق العاشر، وتم السيطرة عليها بمعرفة الأهالي، ونتج عن الحريق تلف محتويات الغرفة دون حدوث إصابات، كما عُثر على جثمان «م . ن»، 40 سنة، عاطل، في منور العقار، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ.

المكاملة الأخيرة

وبسؤال صاحبة الشقة، ربة منزل، 20 سنة، طليقة المتوفى، قررت بأنها أقامت دعوى خلع، وقضت المحكمة لصالحها، ومنذ أسبوع تردد عليها المتوفى لرؤية ابنتهما، مشيرة إلى أنه كان دائم التهديد لها بالإيذاء، وبسبب ذلك تركت شقتها وأقامت عند والدتها، غير أنها تلقت اتصالا تليفونيا من المتوفى بوجوده في الشقة، وطلب منها الحضور، وهددها حال عدم حضورها.

اختل توازنه وسقط في منور العقار

وبسؤال الشهود من قاطني العقار، أفادو أنهم تلقوا اتصالا تليفونيا من صاحبة الشقة لاستطلاع الأمر، وفوجئوا بإضرام النيران بالشقة، وتنامى إلى سمعهم صوت بمنور العقار، وشاهدوا المتوفى به بعدما اختل توازنه وسقط ولم يتمكن الأهالي من إنقاذه.