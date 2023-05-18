تحذير من فك كلابشات السيارة بنفسك.. العقوبة تصل إلى الحبس

حدد قانون المرور عددا من المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها، وإلا تعرض صاحبها إلى غرامة أو عقوبة مرورية، وذلك لتنظيم حركة السير على الطرق بما يضمن السلامة لقائدي السيارات والركاب وكذلك المارة على الطرق.

قانون المرور

ومن بين هذه المخالفات التي حددها قانون المرور، ما تتعلق بإعاقة الطريق، وتركيب الأقفال الحديدة «الكلابش» في هذه الحالات، ولكن هناك مخالفة أيضا في حالة فك هذه الأقفال دون الرجوع إلى المختص بما يخالف القانون.

ونصت المادة رقم «65 مكرر» من قانون المرور، على أنه يرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية على إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها.

عقوبة فك كلابش السيارة

ويعاقب قانون المرور بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.