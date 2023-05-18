هيئة الدواء تحذّر السيدات من مشاركة «الروج» والكحل: تتسبب في أمراض خطيرة

حذّرت هيئة الدواء المصرية، السيدات، من مشاركة مستحضرات التجميل مع آخريات، كاشفة في تقرير رسمي عنها، أنّ مشاركة المستحضرات مثل «بودرة الأساس، والكحل، والماسكرا، وأحمر الشفاه، ومرطب الشفاه، وفرش المكياح، والاسفنجات، وغيرها»، قد ينقل الميكروبات من سيدة إلى أخرى، وقد يتسبب في الإصابة بالتهابات العين، وتقرّحات الشفاه، وظهور الحبوب والالتهابات.

دورة تدريبية في هيئة الدواء

وأعلنت هيئة الدواء، فتح باب التسجيل في دورة تدريبية خاصة بالتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية، والتي تهدف إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية بالقواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية، بهدف الحصول على موافقات بالنشر والتداول من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية.

وتابعت هيئة الدواء أنّه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية الأحد المقبل ولمدة يومين تدريبين، بمقر هيئة الدواء المصرية في المعادي، ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية.