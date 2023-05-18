ضبط 105 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وجّهت الإدارة العامة للمرور، حملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 105 آلاف و389 مخالفة مرورية متنوعة.

وجاءت بيانات المخالفات، 28254 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و633 مخالفة السير دون تراخيص، و16 مخالفة موقف عشوائي، و7 مخالفات شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.