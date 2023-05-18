ممثل الحركة المدنية تطالب باستراتيجية ثقافية للحفاظ على الهوية: أمن قومي

قالت كريمة الحفناوي، ممثلة الحركة المدنية، إنّه يجب وضع استراتيجية ثقافية جديدة للثقافة التنويرية، متابعة أنّنا بحاجة إلى ثورة ثقافية تنويرية للوقوف في وجه ما يواجهنا من غزو ثقافي، وعولمة وتكنولوجيا، للحفاظ على هويتنا.

الهوية الثقافية

وأضافت الحفناوي، خلال كلمتها في الجلسة الأولى بلجنة الثقافة التي جاءت بعنوان الهوية الوطنية، أنّ الهوية الثقافية أمن قومي، ويجب ترسيخ الانتماء، من خلال ترسيخ مبدأ الدين لله والوطن للجميع، بمعنى أن تحقق الاستراتيجية الوطنية الثقافية، المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ثم التعليم، بتربية الطفل منذ ولادته بداية من النشأة في الأسرة بحسب المادة 80 من الدستور، مرورا بتوحيد نظم التعليم، ويجب أن تكون اللغة العربية اللغة الأم والأساسية مع مادة التاريخ والدين، إضافة الى توحيد مناهج التعليم.

الحوار الوطني

وتابعت في كلمتها بجلسة الحوار الوطني: «يجب بناء الإنسان من خلال تنمية الموارد البشرية، وتنمية المهارات، من خلال مراكز الشباب والرياضة وقصور الثقافة وغيرها».