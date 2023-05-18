«الثمن أرواح».. مبادرة لتغطية البلاعات المكشوفة في الفيوم

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، مبادرة للقضاء على وجود ظاهرة وجود بلاعات دون غطاء، فضلًا عن سرقة عدد من أغطية البلاعات خلال الفترة الماضية، مما يهدد حياة المارة بالخطر خصوصًا الأطفال المارة في مختلف الشوارع، وتكرار شكاوى المواطنين من وقوعهم أو وقوع أبنائهم في تلك البلاعات دون غطاء.

وحملت المبادرة عنوان «مش غطا وراح الثمن أرواح» لينذر المواطنين بأهمية الحرص على وجود أغطية البلاعات، نظرًا لأنّه ليس مجرد غطاء ولكنه ربما يتسبب في خسارة حياة إنسان.

مش غطا وراح الثمن أرواح

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، إطلاق مبادرة «مش غطا وراح الثمن أرواح» للقضاء على ظاهرة وجود الكثير من البالوعات دون أغطية في شوارع مدينة الفيوم ومختلف المراكز، حرصًا على حياة المواطنين، وتجنبًا لتعريض حياتهم للخطر.

الإبلاغ عن البالوعات دون غطاء

وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ سرقة أغطية البالوعات يعرض حياة المواطنين خاصةً الأطفال للخطر، ومعًا للحفاظ عليها، خصوصًا بعد سقوط طفل في بالوعة صرف صحي قبل أيام، فيما طالبت الشركة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أيّة بالوعات دون غطاء، أو عن سرقة أغطية البالوعات لتتمكن الشركة من تركيب أغطية بدلًا منها.

رقم الإبلاغ عن البالوعات دون غطاء

وأشارت شركة مياه الفيوم، إلى أنّها تستقبل بلاغات المواطنين عن البالوعات دون غطاء على الخط الساخن رقم 125.

رقم شركة المياه بالفيوم

وتتلقى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم شكاوى المواطنين واقتراحاتهم من خلال الواتس آب، أو أرقام الشركة، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة عبر الأرقام الآتية: