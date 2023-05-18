إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة في مركزي منفلوط وأبوتيج بأسيوط

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، 34 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي منفلوط وأبوتيج خلال حملات الإزالات، التي تجرى بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ21 .

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.

تنفيذ حملات مكبرة في المراكز

وأوضح اللواء عصام سعد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ إزالات لعدد 34 حالة تعد على أملاك دولة بمركزي منفلوط وأبوتيج منهم 27 حالة تعدي على مساحة 462 متر مربع مباني و7 حالات على مساحة 9 قيراط و18 سهم زراعة حيث تمكنت الحملات في منفلوط من إزالة 12 حالة تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة بمساحة 149 متر مربع وعدد 3 حالات لأراضي تابعة لإدارة الري والصرف على مساحة 30 متر مربع.

وفي مركز أبوتيج أزيلت عدد 5 حالات تعدي على أرض أملاك دولة تابعة لحماية النيل بمساحة 44 متر مربع وعدد 3 حالات زراعة بمساحة 8 قيراط و1 سهم وعدد 4 حالات أملاك دولة على مساحة 224 متر مربع وعدد 4 حالات املاك دولة زراعة بمساحة 1 قيراط و17 سهم وعدد 3 حالات تعدي على أرض تابعة لهيئة الطرق بمساحة 15 متر مربع.

اللجنة العليا لاسترداد الأراضي

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تجرى تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، وفقا للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ21 التي تنتهي في 19 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم، على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.