74 ألف جنيه غرامات وتحرير 199 محضرا في حملات على أسواق الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وهو الأمر الذي تبعه حملات أسفرت عن تحرير 199 محضرًا متنوعا و699 حالة إشغال متنوع وتحصيل 74 ألف جنيه غرامات.

حملات شرق الإسكندرية

وتنفيذا لذلك؛ قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية شملت مناطق سيدي جابر وسموحة وعزبة سعد وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 2 منشأة وضبط ثلاجة مجمدات بداخلها مايزيد عن 110 كيلو أطعمة فاسدة وتحرير عدد 46 محضر متنوع والتحفظ علي 120 حالة إشغال متنوع.

حملات المنتزه

وشن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من ضبط الأسعار استهدفت طريق الكورنيش، شارع قائد الإسراب، أمين خيرت الغندور ، شارع الأرمن وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير عدد 41 محضر متنوع والتحفظ علي 100 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 13 ألف جنيه.

حملات وسط الإسكندرية

وقادت عزة سعد رئيس حي وسط حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية استهدفت شوارع حاره الجامع، هيبوقراط، أماسيس، سنادينو، ابن حزم طاغور، وقنال السويس البطيء وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 31 محضر متنوع و8 إنذارات والتحفظ علي 230 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 27 ألف جنيه.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة رقابية مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت منطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر متنوع و27 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 30 ألف جنيه وإعدام 35 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ علي 54 حالة إشغال متنوع.