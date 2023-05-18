إصابة 6 أشخاص في حادثين متفرقين بالمنيا

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 سيدات، في حادثين متفرقين بالمنيا، وهما انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعي السريع في مركز سمالوط، واصطدام سيارة ربع نقل بتوك توك في مركز ديرمواس.

حادث انقلاب تروسيكل في مركز سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية على طريق مصر- أسوان الزراعي السريع، أمام قرية قلوصنا بمركز سمالوط.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: صفاء عبد المطلب 40 عامًا، شقيقتها فاطمة 33 عامًا، تقيمان في مركز مطاي، محمد علي أحمد 54 عامًا، مقيم في مركز سمالوط، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، إذ تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

اصطدام ربع نقل بتوك توك

كما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل على الطريق الزراعي السريع شمال كمين الرحمانية في مركز ديرمواس، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: آية رمضان عبد الجابر 20 عامًا، زينب أبو العلا 30 عامًا، يوسف ناجح 21 عامًا، ويقيمون في عزبة جلال باشا الشرقية بمركز ملوي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.