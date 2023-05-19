أشهر متاحف مطروح والعلمين قبلة المصطافين.. اعرف الأسعار والمواعيد

تتميز محافظة مطروح بوجود العديد من المتاحف التي تجذب الزائرين على مدار العام والمصطافين خاصة في موسم الصيف، وتستقبل الرحلات من مراكز ومدن مطروح للتعرف علي العصور التاريخية المختلفة، كما يقبل عليهم الزوار من كل مكان تزامنا مع الاحتفالات بذكري اليوم العالمي للمتاحف.

متحف روميل في مرسى مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن» إن المحافظة يوجد بها العديد من المتاحف من بينها متحف روميل والموجود في داخل كهف جبلي وجرى تطويره من المحافظة وترميمه لاستقبال الزائرين، ويحتوي على جميع مقتنيات القائد الألماني روميل في الحرب العالمية الثانية حيث كان يتخذة مقرا لإدارة قواته خلال الحرب مع قوات المحور، من ألمانيا وإيطاليا وعدة دول أخرى، ويقع على البحر مباشرة، ومن وقتها أطلق علي الشاطىء المواجه شاطىء روميل، وإشتهر بهذا الاسم نسبة له.

متحف آثار مطروح

يتضمن متحف آثار مطروح ما يقرب من 1260 قطعة أثرية تعود للعصور اليونانية والرومانية والفرعونية حسب محافظ مطروح والتي عاشت علي أرض محافظة مطروح في عدة مناطق، من تماثيل وأواني، ووسائل قديمة كانت يستخدمها القدماء في الزراعة وصناعة زيت الزيتون والمعاصر، وغيرها من الآثار المتنوعة الشاهدة علي حقب تاريخية هامة مرت بها محافظة مطروح، ويقع بجوار مكتبة مصر العامة وسط المدنية وجرى إنشاؤه وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2016.

متحف العلمين الحربي

ويعد متحف العلمين الحرب من أشهر المتاجف في الساحل الشمالي الغربي، ويقع في مدينة العلمين شرق مطروح، ويحتوي علي قطع حربية تعود إلي الحرب العالمية الثانية، والتي دارت أهم معاركها في مدينة العلمين والتي عرفت بمعركة العلمين بين قوات الحلفاء والمحور، حيث يجمع المتحف العديد من القطع المختلفة، ويجذب الزائرين من المصريين والأجانب وهو ما أكده لـ«الوطن» محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح.

أسعار ومواعيد متاحف مطروح

ويستقبل متحف آثار مطروح الزوار من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء وأسعار التذاكر للمصريين 20 جنيها التذكرة، والأجانب 50 جنيها، بينما متحف روميل يستقبل زائرية من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 5 مساء، وأسعار التذاكر 15 جنيها للمصريين والأجانب 40 جنيها، ومتحف العلمين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء وأسعار التذاكر 20 جنيها للمصريين والأجانب 100 جنيه.