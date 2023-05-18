عمرو مصطفى يتراجع عن استخدام صوت أم كلثوم في أغنية بتقنية الذكاء الاصطناعي

تراجع الفنان عمرو مصطفى عن قيامه بتقديم ألحان جديدة مستخدما فيها صوت الفنانة الراحلة أم كلثوم، بتقنية الذكاء الاصطناعي بعد تهديد المنتج محسن جابر يمقاضاته في حال قيامه بذلك لامتلاك جابر حقوق صوت أم كلثوم.

عمرو مصطفى: مشروعي قائم في إحياء التراث

نشر عمرو مصطفى تعليقا عبر «إنستجرام» قال فيه: «مشروع إحياء التراث قائم ولكن بدون استخدام صورة أو اسم أي شخص، وذلك حفاظا على حقوق الآخرين».

كان المنتج محسن جابر، أصدر بيانا اوضح فيه أنه لا يجرؤ أحد بما فيهم الفنان عمرو مصطفى أن يستخدم الذكاء الاصطناعي، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.

محسن جابر: لا يجوز تشويه التراث الخاص بالسيدة

وأضاف المنتج محسن جابر: «لا يجوز تشويه التراث الخاص بالسيدة أم كلثوم، في مهاترات إلكترونية، فقد سبق وانتشرت أغنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصوات المغنيين العالميين دريك وذا ويكند على وسائل التواصل الاجتماعي، تحاكي أغنية (Heart On My Sleeve)، وحققت الأغنية جدلا كبيرا، وانتشارا وحققت ملايين المشاهدات على المواقع الاجتماعية».