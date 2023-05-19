4 مدن ضمن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 36 مئوية

تنخفض درجات الحرارة في طقس اليوم الجمعة بشكل ملحوظ، وصل حتى 10 درجات مئوية على كافة الأنحاء ليسود طقس حار إلى معتدل، حيث تسجل المدن درجات حرارة أدنى من 30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، بعد أن وصلت درجات الحرارة العظمى بطقس أمس الخميس 42 درجة مئوية.

بينما تظل درجات الحرارة فى 4 مدن شديدة الحرارة حيث تتجاوز ال36 درجة مئوية وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، مع ميل كافة الأنحاء للبرودة ليلا وفى ساعات الصباح الباكر

طقس المدن الدافئة اليوم

ويسجل طقس المدن الأكثر ارتفاعا اليوم الجمعة، درجات حرارة تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، و 21 حتى 23 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

وتشهد المدن الأكثر ارتفاعًا بدرجات الحرارة بطقس اليوم الجمعة شمس ساطعة، ووجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة من اليوم، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من إحساس ارتفاع درجات الحرارة، وانعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة.

درجات الحرارة اليوم

- أسوان 35 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

- أبو سمبل 36 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- الأقصر 34 درجة للعظمى، و22درجة للصغرى.

- شلاتين 34 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.