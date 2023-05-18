أسرع طريقة لاستخراج تصاريح العمل إلكترونيا في 4 خطوات

أصبحت الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين لتسهيل كافة الإجراءات واستخراج كافة الأوراق الهامة للمواطن دون الوقوف في المصالح الحكومية، في تطور دائم من أجل تخفيف العبء على المواطن وتوفير الكثير من الجهد والوقت.

وفي إطار ذلك تقدم وزارة الداخلية طريقة سهلة لتجديد تصاريح العمل إلكترونيًا من خلال الدخول الي موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط ، واتباع الخطوات المطلوبة.

كيفية تجديد تصاريح العمل إلكترونيا «أون لاين»

تستعرض «الوطن» طريقة الدخول الي موقع وزارة الداخلية لتجديد تصاريح العمل إلكترونياً وذلك في عدة خطوات وهي :

1ـ إنشاء حساب إن لم يكن لديك لتسجيل الدخول الي موقع وزارة الداخلية.

2ـ الضغط على أيقونة خدمات الإنترنت للمواطنين، والنقر على خيار تجديد تصريح العمل أو بدل فاقد تصريح العمل.

3ـ تسجيل بياناتك الموجودة في البطاقة الشخصية والعنوان الخاص به والعنوان الذي ترغب في استلام التصريح منه.

4ـ بعد الانتهاء من كتابة تلك البيانات تقوم بتصوير رقم الطلب الذي سيظهر لك للاستعلام عن طلبك به، وبعد تسديد المبلغ المطلوب منك يتم استلام التصريح بعدها.

أوراق مطلوبة لتجديد تصريح العمل

يتطلب لتجديد تصريح العمل أوراق خاصة وهي، 3 صور شخصية و130 جنيهًا رسوم حملة المؤهلات العليا، وصورة للحصول على تأشيرة وصورة بطاقة الرقم القومي.