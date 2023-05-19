«العموم الكندي» يوافق على مشروع قانون لمراقبة الأسلحة

وافق مجلس العموم الكندي، على مشروع قانون لمراقبة الأسلحة تم تقديمه إلى البرلمان في مايو 2022، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي أكتوبر، أعلنت الحكومة الكندية، دون انتظار قرار المشرعين، تجميد بيع الأسلحة الصغيرة، فيما قال وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو، إن هذا هو أهم قانون للسيطرة على السلاح في جيله، مضيفا عبر «تويتر»، أن القانون سينقذ الأرواح.

الوزير الكندي: القانون سيساهم في مكافحة العنف المنزلي.

وأشار مينديسينو، إلى أن القانون سيؤمن وقف تداول المسدسات وسيساهم في مكافحة العنف المنزلي.

وفي وقت سابق، أوقفت الشرطة في 3 مايو الجاري، كنديا حاول دهس المصلين أمام مسجدين في مدينة تورونتو. وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرط أبلغت عن عملية اعتقال تم إجراؤها فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم الكراهية ضد الإسلام «الإسلاموفوبيا»، مشيرة إلى أن الحادثتين وقعتا في 6 أبريل الماضي.

كما يواجه المشتبه به تهما تتعلق بحادث منفصل في مسجد في ماركهام.

وأوضحت الشرطة الكندية،أن المتهم يدعى شاران كاروناكاران «28 عاما»كان يقود سيارة داكنة اللون واستهدف المصلين في مسجدين، مضيفة أن المشتبه به دخل ساحات الانتظار بقصد إصابة المصلين وإلحاق الضرر بالسيارات.

13 تهمة بحق كندي حاول دهس مصلين أمام مسجدين بكندا

وأشارت الشرطة الكندية،إلى أن المشتبه به توجه بعد الأحداث التي وقعت في المسجدين، إلى «سكاربورو تاون سنتر» حيث دخل مركزا تجاريا وشرع في مضايقة وتهديد العديد من العملاء.

ووجهت السلطات الكندية، للمتهم، 13 تهمة، بينها تهمتان تتعلقان بعملية نقل خطرة، والاعتداء بسلاح، و5 تهم بالتحرش الإجرامي.