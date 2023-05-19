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تعيين تامر وحيد عضوا منتدبا للبنك العربي الإفريقي

كتب:

حسن عثمان
09:34 ص | الجمعة 19 مايو 2023
تامر وحيد

تامر وحيد

قرر مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي تعيين تامر وحيد، عضوًا منتدبًا للبنك، خلفًا لشريف علوى.

يذكر أن تامر وحيد شغل مناصب عضو مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي والرئيس السابق لقطاع المخاطر بالبنك، ويتكون هيكل ملكية البنك العربي الإفريقي الدولي من حصة 49% للبنك المركزي المصري و49% لهيئة الاستثمار الكويتية.

تأسس البنك العربي الإفريقي في عام 1964

وتأسس البنك العربي الإفريقي - Arab African International Bank - في عام 1964 كأول بنك متعدد الجنسيات في مصر، بمساهمة كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار فى الكويت، ويعد البنك من البنوك التجارية الاستثمارية في المنطقة، ويقدم خدماته للأفراد والشركات والموظفين وأصحاب الثروات وغيرهم.

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تعيين تامر وحيد عضوا بمجلس إدارة «العربي الأفريقي» ممثلا عن البنك المركزي
بقلم حسن عثمان