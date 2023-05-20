احذر تلويث الطريق.. غرامة مرورية تصل لـ1500 جنيه في هذه الحالات

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، بما يضمن سلامة الركاب والمارة وقائدي السيارات، لذلك نص على عدد من المخالفات التي لا يجوز ارتكابها، وإلا تعرض صاحبها لغرامة أو عقوبة مرورية، منها مخالفات متعلقة بتلويث الطرق.

ونص قانون المرور في المادة رقم «72 مكرر» بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، كل من ارتكب أي من الأفعال التالية:

قانون المرور

- كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخالفات بناء، أو أية أشياء أخرى.

- كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

مخالفات مرورية

ونص قانون المرور، على أنه في حالة ارتكاب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف الغرامة المشار إليها، بينما إذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.