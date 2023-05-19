رشاد العليمي: نشكر مصر على استقبال مئات الآلاف من اليمنيين

أعرب رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسية في الجمهورية اليمنية، عن شكره لجهوده للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومساعديه، وفريق عمله، في مناصرة قضية الشعب اليمني، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوية المدعومة من النظام الإيراني.

وأضاف «العليمي»، خلال كلمته في القمة العربية بجدة، وتعرضها قناة القاهرة الإخبارية: «هو امتنان موصول لكم على مواقفكم الثابتة من القضية الفلسطينية، وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية والإمارات التي سطرت على أرضنا واحدة من أعظم الملاحم العربية، في ردع التهديدات المحدقة بالأمة خلال العصر الحديث».

وتابع: «هو شكر أيضا للأشقاء في مصر والأردن الذين فتحوا أبوابهم لاستقبال مئات الآلاف من أبناء شعبنا الباحثين عن ملاذ آمن؛ من بطش الميليشيات وتسيل فرص حصولهم على العلاج والتعليم والعيش الكريم».

وواصل: «تنعقد هذه القمة في وقت ما يزال فيه شعبنا يعاني ويلات الحرب التي اشعلتها الميليشيات الحوثية؛ منذ انقلابها على التوافق الوطني في سبتمبر 2014 بدعم من النظام الإيراني المستميت، من أجل إكمال مشروعه التدميري في المنطقة مع استمرار انقسام منظومتنا العربية، وعجزها عن الاستجابة للأزمات والنزاعات المسلحة التي تهدد بانهيار الدولة الوطنية، وتجريفها لصالح المشاريع الخارجية التوسعية الدخيلة على مجتمعنا وهويتنا العربية وتراثنا الحضاري والاجتماعي».

واستكمل: "نأمل أن نستلهم من صمود شعوبنا وتضحياتها الجسيمة في مقاومة تلك المشاريع، لإحداث التحول المنشود واستثمار اجتماعاتنا هذه في استعادة المبادرة والتوافق على السياسات المشتركة التي تستجيب لتوافق الأمة، وتعلي مصالحها وتضعها فوق كل اعتبار، لذلك أنا على ثقة بأن تمثل قمة جدة منعطفا مهمًا لإقرار السبل الكفيلة بمقاربة الأزمات القطبية والجماعية وتجاوز تحدياتها بإدارة وإرادة عربية خالصة».

وأردف: «بعد 7 أشهر على انعقاد قمة الجزائر، ما تزال تلك الآمال التي حملناها اليكم بتجديد الهدنة تواجه تعنتا من قبل الميليشيات الحوثية، دون اكتراث لمعاناة الملايين من مواطنينا، ونترقب ثمار المساعي الحثيثة التي يقودها الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان لإحياء ذات الهدنة التي التزمنا بها من طرف واحد حرص على إنهاء عاناه شعبنا وتفويت أي فرصة للميلشيات في العودة للتصعيد، وهي تواصل التصعيد للشهر الثامن على التوالي منع وصول السفن والناقلات التجارية إلى موانئنا سعيا منها لسحق المكاسب المحققة في المحافظات المحررة».